Ethiopie : le Tigré occidental est le théâtre de crimes contre l’humanité, affirment Amnesty et HRW

Depuis novembre 2020, les forces de sécurité régionales amharas et les autorités civiles du Tigré occidental commettent contre les membres de l’ethnie tigréenne des violences généralisées qui s’apparentent à des crimes de guerre et à des crimes contre l’humanité, écrivent mercredi Amnesty International et Human Rights Watch dans un nouveau rapport. Pendant plus de 15 mois, les chercheurs et chercheuses d’Amnesty et de HRW ont interrogé plus de 400 personnes.

Les autorités éthiopiennes restreignent sévèrement l’accès à la région et la surveillance indépendante de la situation, dissimulant dans une large mesure la campagne de nettoyage ethnique, selon les deux organisations.