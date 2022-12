Ethiopie : la capitale du Tigré reconnectée au réseau électrique national, après un an de coupure

Le gouvernement et les rebelles ont signé le 2 novembre à Pretoria un accord prévoyant notamment une cessation des hostilités, le retrait et le désarmement des forces tigréennes, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et la réouverture des accès à cette région plongée dans une situation humanitaire catastrophique.

Le 15 novembre, Abiy Ahmed avait affirmé lors d'une session de questions-réponses avec les députés que les autorités avaient commencé à rétablir télécommunications et électricité dans certaines zones touchées par le conflit.

Le bilan de cette guerre jalonnée d'exactions, qui s'est déroulé largement à huis clos, est inconnu. Le think tank International Crisis Group et l'ONG Amnesty international le décrivent comme "un des plus meurtriers au monde".

La guerre a aussi déplacé plus de deux millions d'Ethiopiens et plongé des centaines de milliers de personnes dans des conditions proches de la famine, selon l'ONU.