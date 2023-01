Ethiopie : l’accord de paix met-il vraiment fin à la guerre au Tigré ?

Mercredi, le premier vol commercial depuis 18 mois de la compagnie Ethiopian Airlines a par ailleurs relié la capitale Addis Abeba à Mekele. La plus grande compagnie aérienne d’Afrique a indiqué avoir prévu des vols quotidiens vers le Tigré ; elle en augmentera la fréquence selon la demande.

L’Union africaine (UA) a aussi annoncé jeudi le lancement à Mekele d’une mission de "surveillance, de vérification et de conformité" de l’accord de paix.

L’ancien chef de l’Etat kényan Uhuru Kenyatta, envoyé spécial de l’UA, ainsi que l’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, envoyé spécial de l’UA pour la Corne de l’Afrique, étaient présents jeudi dans la capitale du Tigré pour le lancement de cette mission.

Le 26 décembre dernier, une délégation du gouvernement éthiopien, en présence notamment du conseiller du Premier ministre à la sécurité nationale Redwan Hussein et de plusieurs ministres (Justice, Transports et communications, Industrie, Travail), s’est rendue à Mekele, capitale de la région du Tigré, pour une première visite officielle depuis plus de deux ans, marquant une étape majeure dans le processus de paix.