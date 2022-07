Ethiopie : Addis-Abeba charge l’ONU de reconstruire des infrastructures détruites au Tigré

Le gouvernement éthiopien a chargé mardi un organisme de l’ONU de reconstruire certaines infrastructures détruites au Tigré, région en conflit avec Addis Abeba et contrôlé par des autorités rebelles, dans le cadre d’un projet financé par la Banque mondiale (BM).

La BM a accordé en avril une subvention de 300 millions de dollars à l’Ethiopie, finançant un projet d’aide aux communautés touchées par les conflits dans le pays.

Ce projet a pour objectif d’une part de reconstruire les infrastructures détruites par le conflit et améliorer l’accès aux services essentiels, et d’autre part de permettre aux victimes de violences sexistes de bénéficier plus facilement de programmes d’aide.

Un accord conclu avec le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (Unops) prévoit que l’organisme onusien "mette en œuvre dans la région du Tigré les activités définies par le premier objectif du projet", indique mardi le ministère éthiopien des Finances dans un communiqué.

Il se chargera notamment "de reconstruire des infrastructures procurant des services essentiels affectées par le conflit".

"L’Unops mettra en œuvre le projet au Tigré jusqu’à ce que la situation au Tigré s’améliore et permette au gouvernement de mettre en œuvre le projet via ses propres structures", selon le texte.