Ethico Travel : voyager autrement, sans faire rimer durabilité avec sacrifice

Selon la demande des clients, l’agence promet de trouver des solutions qui sont le moins impactantes sur la planète et sur ses habitants, tout en restant agréables et confortables. Par exemple, pour un voyage dans le sud de l’Espagne : l’avion, la voiture et le train sont des possibilités. Les trois solutions sont proposées, mais en cherchant à éviter l’avion et en soulignant que le train est moins impactant, donc à choisir si possible. Les logements et prestataires ont des engagements sociaux ou environnementaux. En ce qui concerne les activités, les associations qui reversent les bénéfices aux populations locales sont préférées aux grosses infrastructures touristiques. Sont aussi privilégiées les activités "douces" : en Islande, aller voir les glaciers en kayak plutôt qu’en bateau à moteur, en Afrique, participer à un safari en 4x4 électrique ou à pied.