Ethias Tour de Wallonie : Oier Lazkano remporte la 2e étape, la plus belle victoire de sa carrière

Oier Lazkano (Movistar) a remporté ce dimanche la deuxième étape de l’Ethias Tour de Wallonie entre Verviers et Herve (176.8 kilomètres). Une étape coriace qui se disputait sur les routes de Liège-Bastogne-Liège, avec notamment les côtes de Maquisart et de la Redoute à dompter. Présent dans l’échappée, l’Espagnol de 22 ans a tenté sa chance à 5 kilomètres de l’arrivée pour s’imposer en solitaire. Le coureur de l’équipe Movistar a devancé le Belge Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert) et l’Espagnol Jesús Herrada (Cofidis). Une magnifique victoire pour Lazkano, qui n’avait levé les bras au ciel qu’à une seule reprise en professionnel avant ce dimanche, sur la 3e étape du Tour du Portugal en 2020.

Vainqueur au sommet du Mur de Huy pour son grand retour, Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl Team) s’est montré plutôt discret sur la deuxième étape et a perdu son maillot de leader au profit de son équipier australien Robert Stannard.