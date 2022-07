Ethias Tour de Wallonie : Julian Alaphilippe s’impose au sommet du Mur de Huy pour son grand retour

C’est parti pour la 43e édition du Tour de Wallonie ! Grand départ au cœur du Condroz, les coureurs ont pris leur envol sur l’Aérodrome de Namur à Temploux et ont filé droit vers l’emblématique Mur de Huy pour cette première étape.

L’échappée du jour, composée de Fabian Lienhard (Groupama FDJ), Johan Jacobs (Movistar), Casper Pedersen (Team DSM), Maxime Chevalier (BB Hotels KTM) et le belge Lennert Teugels (Tarteletto – Isorex), creuse à 3 minutes au sommet de de la première difficulté du jour, la Côte d’Evrehailles (3km à 5,1%).

A l’approche du Mur de Huy, à un peu plus de 30 kilomètres de l’arrivée, l’écart entre l’échappée et le peloton se réduit à 1’45’’. Teugels passe à l’offensive dans le Mur et le franchit en première position. Déjà bien positionné dans les ascensions intermédiaires, le coureur belge, est assuré de prendre le maillot du meilleur grimpeur. Maxime Chevalier, puis Lienhard, sont distancés de l’échappée et le peloton se disloque.

A 11 kilomètres de l’arrivée, toute l’échappée est reprise. De retour dans le Mur de Huy, le mythique Chemin des Chapelles – avec un pourcentage maximum de 26% à hauteur du virage Criquielion – fait des victimes. Grandement attendu, Julian Alaphilippe a répondu présent. Le Français a produit son effort dans les derniers mètres pour se détacher et empocher cette première étape du Tour de Wallonie devant Aranburu et Stannard. Alaf', leader du TDW, s'est déjà imposé trois fois à la Flèche Wallonne au sommet du Mur de Huy qu'il affectionne particulièrement.