Ethias Tour de Wallonie : Jan Bakelants remporte la cinquième et dernière étape, Robert Stannard s’adjuge le classement général

Il attendait un succès depuis le 14 février 2016 ! Jan Bakelants lève les bras pour la première fois depuis plus de six ans. Le coureur d’Intermarché-Wanty-Gobert a remporté la cinquième et dernière étape du Tour de Wallonie. Il s’est imposé avec quelques mètres d’avance sur Robert Stannard qui s’adjuge le classement général final.

L’échappée du jour était composée de seize coureurs dont les Belges Edward Theuns, Sep Vanmarcke et Dries Van Gestel. Au fil des kilomètres, le groupe diminue et ils ne sont plus que huit en tête de la course. A 6 kilomètres de l’arrivée, le peloton en reprend la moitié. Les coureurs temporisent un peu pensant avoir repris tout le monde mais devant Matteo Trentin, Davide Ballerini, Theuns et Vanmarcke ont pris un peu d’avance. Alors que le peloton revient sur les derniers fuyards, Edward Theuns abat sa dernière carte mais se fait vite rattraper. Dans la foulée Sep Vanmarcke place une puissante attaque que seul Davide Ballerini est capable de suivre. Les deux hommes sont repris à la flamme rouge. Dans le dernier kilomètre, Jan Bakelants tente sa chance et prend quelques mètres d’avance. Le coureur d’Intermarché-Wanty-Gobert voit son effort récompensé et s’impose avec quelques mètres d’avance sur Robert Stannard, vainqueur finale de cette 43e édition. Plus de six ans après son dernier succès, Bakelants, félicité par de nombreux coureurs à l’arrivée, ne pouvait cacher son émotion.