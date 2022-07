Ethias Tour de Wallonie : Alaphillippe, Merlier, Vliegen, Van Avermaet et De Lie attractions de la 43e édition

Le successeur de Quinn Simmons au palmarès de l'Ethias Tour de Wallonie cycliste dont la 43e édition se courra entre Temploux et Chapelle-lez-Herlaimont du 23 au 27 juillet pourrait être un grand nom du peloton. Le plateau 2022 a été annoncé mercredi par les organisateurs : Julian Alaphilippe, Tim Merlier, Biniam Girmay, Arnaud De Lie, Fernando Gaviria ou encore Greg Van Avermaet composent une affiche des plus relevées.

Grand absent du Tour de France, Alaphilippe entamera à cette occasion sa seconde moitié de saison. A l’exception du championnat de France, le 26 juin, le double champion du monde n’a plus couru depuis sa terrible culbute dans Liège-Bastogne-Liège, le 24 avril. Il sera entouré de son fidèle équipier chez Quick-Step Alpha Vinyl Dries Devenyns, vainqueur de l’épreuve en 2016, mais aussi des solides Tim Declercq et Davide Ballerini.

Pour les Alpcein-Fenix, Merlier, double champion de Belgique, aura à ses côtés Dries De Bondt, 3e en 2019, et Xandro Meurisse. Lotto Soudal comptera sur le jeune Wallon Arnaud De Lie, révélation de l’année, et Victor Campenaerts, 2e en 2015. Intermarché-Wanty-Gobert a fait confiance à Loïc Vliegen, vainqueur en 2019, et à l''Erythréen Biniam Girmay, qui s’est offert Grand-Wevelgem et une étape du Giro cette année. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroen), lauréat en 2011 et 2013, sera très certainement revanchard lui qui n’a pas été retenu pour le Tour.

Parmi les autres pointures annoncées dans le peloton, on peut citer Edward Theuns (Trek-Segafredo), le sprinter colombien d’UAE Team Emirates Fernando Gaviria, le Norvégien Odd Christian Eiking (EF Education-EasyPost) ou encore le jeune Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe).