Ethias Tour de Wallonie – Alaphilippe est de retour : "Je ne viens pas pour me contenter de rouler en queue de peloton"

Julian Alaphilippe, absent du Tour de France après sa lourde chute dans Liège-Bastogne-Liège au printemps dernier, débute la préparation de la Vuelta et des Mondiaux-2022, ses objectifs de fin de saison, sur les routes du Tour de Wallonie à partir de samedi.

"Je suis impatient d’accrocher à nouveau un dossard et je ne viens pas pour me contenter de rouler en queue de peloton", a déclaré le double champion du monde en titre, vendredi lors d’une visio-conférence.

"Après un stage de deux semaines à Livigno en Italie, je me sens bien. Physiquement, tout est normal. Je n’ai plus aucune séquelle de ma chute. Je vais aborder les jours à venir sans stress, ni appréhension, avec l’ambition de retrouver mes repères et la confiance", a-t-il ajouté.

Le Français, qui avait effectué un bref retour lors des Championnats de France sur route fin juin (13e), n’avait pas été sélectionné par son équipe Quick Step pour la Grande Boucle après avoir souffert d’un pneumothorax, de deux côtes et d’une omoplate cassées à la suite de sa chute survenue le 24 avril.

Pour son retour en compétition, Alaphilippe qui "espère gagner à nouveau rapidement", a choisi une épreuve qui convient parfaitement à ses qualités de puncheur, notamment les deux premières étapes.

Samedi, l’arrivée est en effet jugée au sommet du Mur de Huy, comme pour la Flèche wallonne qu’Alaphilippe a déjà remportée à trois reprises (2018, 2019, 2021).

"Je ne me suis pas préparé comme pour aborder la Flèche wallonne, ni pour être déjà à 100%, donc je m’attends à une reprise brutale. Ça va faire mal, c’est sûr", a-t-il prédit.

"Après le Tour de Wallonie, j’enchaînerai trois jours plus tard avec la Classica San Sebastian (qu’il a remportée en 2018, ndlr), le Tour de l’Ain, puis la Vuelta où nous viserons les étapes, mais aussi le général avec Remco (Evenepoel). C’est une bonne chose afin de préparer les Mondiaux" fin septembre à Wollongong, en Australie.

"Je n’ai pas encore échangé avec Thomas (Voeckler, le sélectionneur de l’équipe de France), mais je crois savoir que le parcours sera usant et difficile. Mais tout cela est encore loin", a expliqué le Français.

S’il veut succéder à l’Américain Quinn Simmons au palmarès en Wallonie, "Alaf", 30 ans, devra se méfier de l’Erythréen Biniam Girmay, révélation du début de saison après son succès à Gand-Wevelgem, ou du Belge Greg Van Avermaet, autres poids lourds du plateau.

Quant aux éventuels sprints, ils pourraient être le théâtre d’un alléchant duel belgo-belge entre Tim Merlier et l’espoir Arnaud De Lie.