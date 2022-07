Ethias Tour de Wallonie 2022 : Le Mur de Huy en entrée et les pavés en dessert

C’est la reprise pour les uns, la chasse aux points pour les autres. Le Tour de Wallonie donne le coup d’envoi de la 2ème moitié de saison.

5 étapes et près de 1000 bornes sur un tracé varié et accidenté. La 43ème édition du Tour de Wallonie offre un parcours idéal pour les puncheurs.

Cette année, la course "décolle" de la piste de l’aérodrome de Temploux. Grand départ au cœur du Condroz. Une première étape dessinée dans les provinces de Namur et de Liège avec une arrivée jugée au sommet du Mur de Huy, traditionnelle montée finale de la Flèche Wallonne.

La suite s’annonce aussi palpitante avec une deuxième étape sur les routes de Liège-Bastogne-Liège entre Verviers et Herve. Plusieurs côtes de la Doyenne au menu des coureurs. Le Maquisard et La Redoute notamment. Les coureurs explosifs seront à la fête. Le classement général devrait se dessiner lors du week-end inaugural.

Lundi, le peloton prendra la direction de Rochefort au départ de Visé. Une journée usante. Plus de 3000 mètres de dénivelé positif. Cela va monter et descendre tout le temps avec notamment 2 difficultés (La côte d’Ambly et la côte du Fays) placées sur le circuit local.

Au mois de juin, Durbuy a accueilli l’arrivée de l’étape reine du Tour de Belgique. Une étape remportée par Quinten Hermans. Un mois plus tard, la plus petite ville du monde sera le lieu de départ de la 4ème étape du Tour de Wallonie. Départ en province du Luxembourg pour rejoindre Couvin. 200 km et 5 côtes répertoriées. La Côte du Barrage du Ry de Rome située à 5 km de l’arrivée sera peut être décisive dans cette étape.

La 5ème et dernière étape est la plus longue de ce Tour. 214km 800 entre Le Roeulx et Chapelle-lez-Herlaimont. Un parcours marqué par la présence de 8 secteurs pavés. Le bouquet final de l’épreuve wallonne remportée l’an dernier par l’Américain, Quinn Simmons.