Ethereum, pilier fondamental du nouveau monde des "blockchains".

L'éther, la cryptomonnaie directement liée à Ethereum, ne représente qu'environ 20% de la valeur totale des monnaies virtuelles existantes, en deuxième position derrière le bitcoin (40%). Mais Ethereum possède un champ d'applications beaucoup plus vaste et sert de support à de multiples usages. "C'est autour d'Ethereum que se concentre l'essentiel des développements de l'écosystème des cryptomonnaies", estime Simon Polrot, expert de la "blockchain" et ancien président de l'Association pour le développement des actifs numériques (ADAN).

A la différence de la "blockchain" bitcoin, conçue avant tout pour échanger des unités de valeur (les fameux bitcoins ), Ethereum a été pensée dès le départ pour pouvoir servir de support à des lignes de code. Elle permet ainsi de construire une sorte de machine virtuelle mondiale s'appuyant sur tous les ordinateurs participant à son réseau (environ 9.000 machines ou "nœuds") sur la planète aujourd'hui.

"Ethereum, c'est un peu comme Windows ou macOS. C'est le système d'exploitation sur lequel on peut venir pour construire ses applications."

"N'importe qui peut programmer un nouvel actif sur Ethereum", renchérit Simon Polrot.