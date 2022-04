Ethel Smyth, la musicienne – et militante – la plus acclamée de toute la Grande Bretagne au tournant du XXe siècle

C’est une très grande compositrice anglaise, sans doute la musicienne la plus acclamée de toute la Grande Bretagne au tournant du XXe siècle. Dame Ethel Smyth, à moitié française par sa mère, possédait dès l’enfance un caractère bien trempé.

Compositrice ou rien

Initiée très tôt à la musique par sa gouvernante, elle décide toute seule à l’âge de 12 ans de devenir compositrice, contre l’avis de ses parents. Mais sa vocation est si forte, qu’elle fait la grève de la faim pour obtenir ce qu’elle veut. Son militaire de père finit par céder devant sa volonté, et l’envoie quelques années plus tard à l’école de musique de Leipzig. Elle vient de fêter ses 19 ans et commence à prendre des cours auprès de Carl Reinecke. Par la même occasion, elle devient officiellement la première femme à entrer en classe de composition à Leipzig. Elle y rencontre Brahms, qui la taquine un peu car elle ne maîtrise pas encore parfaitement le contrepoint, elle croise aussi Edvard Grieg, Clara Schumann et Tchaïkovski, ce dernier la soutient, l’encourage à persévérer et lui conseille de suivre aussi des cours d’orchestration. Il se souviendra d’Ethel Smyth aussi plus tard lorsqu’il écrira dans ses mémoires : "Mademoiselle Smyth est l’une des quelques compositrices qui comptent parmi les personnes qui travaillent dans le domaine de la musique… Elle a composé plusieurs œuvres intéressantes, dont j’ai entendu la meilleure, une sonate pour violon, extrêmement bien jouée par la compositrice elle-même. Elle a donné la promesse pour l’avenir d’une sérieuse et talentueuse carrière."

Ses études terminées, elle retourne en Angleterre, et sa carrière démarre. Ses œuvres prennent vie, et commencent à être jouées, notamment sa sérénade pour orchestre, et sa Messe en ré, créée au Royal Albert Hall avec le soutien de l’Impératrice Eugénie. Son opéra (Les Naufrageurs) est mis sur pied, grâce au chef d’orchestre Thomas Beecham, qui va se révéler un grand partisan de son œuvre. Cet opéra, créé à Leipzig en 1906, en allemand, devient l’opéra anglais le plus apprécié de son temps.

Une femme engagée pour le droit des femmes

Et puis, la politique l’attire également très fort, en particulier tout ce qui concerne les droits des femmes. Après avoir assisté à une réunion féministe, elle s’intègre dans le mouvement des suffragettes, cette fameuse organisation créée en 1903 pour revendiquer le droit de vote des femmes au Royaume-Uni, droits qui seront finalement obtenus en 1918, à partir de 30 ans (les hommes pouvaient, eux, voter dès l’âge de 21 ans). L’égalité sera établie dix ans plus tard. En 1911, elle compose La Marche des femmes, qui deviendra l’hymne officiel des suffragettes. L’année suivante, elle est condamnée à deux mois de prison pour avoir envoyé une pierre dans la fenêtre d’un secrétaire d’État pendant une manifestation. Mais en prison, elle ne se tourne pas les pouces, loin de la !

Elle reçoit la visite de son ami le chef Thomas Beecham qui raconte qu’elle avait formé un ensemble vocal avec une douzaine d’autres prisonnières et qu’elle dirigeait tout ce petit monde avec une brosse à dents.

Avec l’arrivée de la première guerre mondiale, elle s’engage dans l’armée française et accompagne l’effort de guerre en devenant assistante radiologue à l’hôpital militaire de Vichy. Après la guerre, elle sera décorée de l’ordre de l’Empire britannique, par le roi George V.

Dans les dernières années de sa vie Ethel Smyth va cesser de composer devant l’évolution de sa surdité et se consacre entièrement à l’écriture de livres qui décrivent son parcours passionnant, et dans lesquels elle expose notamment les obstacles qu’elle dut surmonter pour affirmer son statut de compositrice.

Elle meurt en 1944 à 86 ans.

Nous avons pour une fois l’embarras du choix concernant les enregistrements disponibles des œuvres d’Ethel Smyth, qui a laissé une bonne centaine d’œuvres dont 7 opéras.