Ethan Nwaneri, 15 ans et 180 jours, monte au jeu avec Arsenal et devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League

Arsenal s'est imposé 0-3 sur la pelouse de Brentford. William Saliba, Gabriel Jesus et Fabio Vieira ont inscrit les trois buts des Gunners dans ce derby du Grand Londres. La sensation de cette rencontre a eu lieu dans les arrêts de jeu quand l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a fait monter au jeu Ethan Nwaneri. Le joueur d'Arsenal a battu un record de Premier League en devenant le plus jeune joueur à fouler la pelouse. A 15 ans et 180 jours, il bat un record détenu par Harvey Elliot. Le joueur de Liverpool avait joué à l'âge de 16 ans et 30 jours. Un record de précocité qui va forcément attirer les regards sur ce joueur dans lequel les Gunners croient énormément.