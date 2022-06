Ethan Hayter, la version british de Wout van Aert ?

Pour l’instant, c’est sur le terrain du sprint qu’Ethan Hayter s’est le plus fait remarquer. Avec en point d’orgue, le Tour de Grande-Bretagne 2021 où il a bataillé avec Wout van Aert et Julian Alaphilippe. À domicile, Hayter s’est mêlé, avec succès, à tous les emballages finaux de la course et il est reparti avec une victoire sur la 5ème étape devant Giacomo Nizzolo, Daniel McLay ou encore Mark Cavendish.

Comme van Aert, Hayter n’est pas à classer dans la catégorie des purs sprinteurs. Mais il est tout de même capable, à l’occasion, de régler un peloton, puisque 7 de ses 14 succès chez les pros ont été décrochés au sprint. Par contre, pour approcher van Aert dans ce domaine précis du sprint, il va devoir décrocher plus de succès et étoffer son palmarès.