Dans Strange way of life, Ethan Hawke est un cow-boy ayant une relation avec un autre homme. En 1991 déjà il incarnait, sur scène cette fois, un homme homosexuel en couple avec l’acteur Steve Zahn. Le court-métrage d’Almodovar lui a donc permis de jouer à nouveau, 32 ans plus tard, un personnage homosexuel. De cette expérience, il a récemment déclaré : “J’ai joué des scènes d’amour avec tellement d’actrices magnifiques et tourner ces scènes a toujours été dur. L’intimité humaine est très difficile à photographier : il s’agit d’abord d’une question de corps, puis d’une question d’âme. Je sais que Pedro (Almodovar) a beaucoup réfléchi à ce qu’il voulait communiquer au public. Il est toujours en train d’essayer de comprendre l’histoire qu’il veut raconter."