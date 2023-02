Êtes-vous 'workaholique' ? Tout savoir sur la dépendance au travail

Les boulimiques du travail sont souvent perfectionnistes, ils consacrent un temps démesuré à certaines tâches, ils ne savent pas déléguer, ils manquent parfois de confiance en eux et cherchent la reconnaissance sociale. Ils veulent assumer une lourde charge de travail et ils dépassent leurs limites.

L’addiction au travail sert parfois aussi à combler un vide personnel, une vie privée un peu compliquée. On se réfugie alors dans le travail, parfois jusqu’au burn out.

On a du mal à sortir de cet engrenage, de ce rythme fou de travail. Cela devient un cercle vicieux : on donne tout à son travail, on ne consacre plus de temps à ses loisirs ni à soi-même, on va de moins en moins bien, on s’isole et on se retrouve, sans s’en rendre compte, dans la dépendance, la dépression, voire dans l’alcoolisme, explique Jean-Olivier Collinet.