Etes-vous satisfaits des restaurants, des brasseries ou des traiteurs que vous fréquentez ? Des questions posées par l’APAQ-W

L’Agence Wallonne pour une Agriculture de Qualité, l’APAQ-W a profité du dernier jour d’Horecatel pour présenter une étude à ce sujet. Comment le secteur de l’Horeca est-il perçu par le grand public ? 1000 personnes ont été interrogées et elles ont une image assez positive, même si les habitudes de fréquentation varient.

De manière générale, en 2022 la fréquentation des restaurants a diminué mais il y a des perspectives encourageantes précise Clément Manguette, de l’Observatoire de la Consommation de l’APAQ-W :

"Oui l’image est positive, mais plus nuancée vis-à-vis des fast-food. Les attentes principales relèvent du rapport qualité-prix, la qualité du service et la fraicheur des produits. Les friteries sont les plus fréquentées, au moins une fois par trimestre, suivies par les restaurants; un Belge francophone sur trois affirme s’y rendre au moins une fois par mois. Les produits locaux sont une attente pour un client sur deux. Le pourcentage est encore plus élevé chez les traiteurs."

Philippe Mattart, Directeur Général de l’APAQ-W estime que le concept de "Tables du terroir" doit encore s’étendre et donc que les produits du terroir peuvent tirer leur épingle du jeu :

"Je crois beaucoup à la notion d’avantage concurrentiel. Un avantage concurrentiel est la manière dont un restaurant, une entreprise peut se différencier. Le restaurateur peut se différencier en disant : ici nous avons des produits locaux. Ca veut dire, qu’il y a de la qualité, et une recherche de la satisfaction du client. Et je pense que c’est un avantage que le restaurateur peut mettre en avant."