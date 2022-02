Êtes-vous réellement un indépendant ou un salarié masqué ?

Il est vrai que pour un employeur, il est plus avantageux de prendre à sa charge un indépendant que d’avoir un salarié. En effet, ce dernier engendre des coûts tels que les charges sociales de 25%, une prime de fin d’année, un pécule de vacances, une assurance, des congés payés, du matériel afin de travailler, un préavis en cas de rupture de contrat… Tandis que pour un indépendant, il ne suffit que de payer les services rendus et on peut arrêter la collaboration du jour au lendemain, des deux côtés…

Cependant, cela peut générer des abus en faisant passer des salariés pour des indépendants par exemple. C’est la raison pour laquelle, les inspections sociales sont sur le qui-vive afin de sanctionner tous employeurs qui dépasseraient les bornes. Sur initiative ou sur base de plainte, elles se donnent le droit de venir vérifier que tout soit bien en ordre et dans le cas contraire, elles effectuent une requalification de la relation de travail. Celle-ci sera à charge de l’employeur qui devra donc payer les salaires et autres avantages qui étaient dus ainsi que les cotisations en retard.