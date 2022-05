Êtes-vous prêt pour la Monster Parade ?

Aujourd’hui on vous propose de découvrir “Monster Parade” une expo que vous allez adorer, si vous êtes un peu sensibles à l’univers de Tim Burton, de Dracula et King Kong mais aussi aux personnages loufoques des fêtes foraines d’antan, ou au cirque, peuplé d’autant de freaks que de ballerines et d’illusionnistes.

C’est au Namurois David Lambois qu’on doit ce pot-pourri troublant et enchanteur à la fois. David fabrique des mises en scène qui lorgnent vers la monstruosité à la fois enfantines et inquiétantes. Ça se passe dans la ville de Namur, aux Bateliers soit une ancienne école de batellerie, devenue un double musée de haute qualité. Monster Parade est une occasion rêvée d’aller baguenauder en famille dans la capitale wallonne et ce, jusqu’au 3 juillet.