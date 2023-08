Êtes-vous prêt à plonger "En eaux (très) troubles" au cinéma ?

Dans le 8/9, Stanislas Ide nous parle du film En eaux (très) troubles de Ben Wheatley avec Jason Statham, une comédie kitch de série B autour d’un requin géant dévoreur de vacanciers.

Suite du film En eaux troubles, En eaux (très) troubles raconte l’histoire d’un requin préhistorique gigantesque de 25 mètres de long, inspiré du mégalodon qui a vécu il y a plusieurs millions d’années. Réveillé par des scientifiques à 7500 mètres sous l’eau, ce gros poisson quelque peu vorace se met à terroriser et dévaster tout ce qu’il croise.

Malgré un manque d’inspiration dans la mise en scène pour Stanislas et une première heure du film très sombre, la deuxième heure devient beaucoup plus amusante, avec énormément de vacanciers sur une île qui se font dévorer par notre brave petit mégalodon. Malgré le carnage et la violence, le film n’est pas sanglant et on peut y emmener ses ados.