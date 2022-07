Etes-vous physionomiste ? Si non, vous êtes peut-être comme Brad Pitt !

Pour observer plus précisément ce qu’il se passe dans le cerveau des personnes prosopagnosiques, des scientifiques ont placé dans une machine à imagerie par résonnance magnétique un groupe de volontaires atteints de ce trouble. Ils se sont rendu compte que certains réseaux neuronaux situés à l’arrière du crâne, dans la zone occipitale, étaient moins développés chez ces personnes que chez une personne lambda.

Puis les chercheurs ont poussé leur recherche un peu plus loin. Ils ont demandé à deux groupes de volontaires (le premier groupe souffrant de prosopagnosie, le second n’en souffrant pas) de regarder des photos de visages. Avant de les installer, ils leur ont placé des lunettes un peu spéciales, munies de mini caméras capables de filmer les mouvements des yeux : ils ont ainsi pu savoir précisément où se posait le regard des différents volontaires.

Leur conclusion ? Quand elles regardent un visage, les personnes lambda détaillent les yeux, le nez, la bouche, etc. Mais elles prennent aussi du recul pour observer le visage dans son ensemble. Tandis que chez les personnes prosopagnosiques, si elles observent aussi chaque détail, elles le font sans les regrouper pour former un ensemble significatif, autrement dit sans prendre le recul qui leur permettrait de distinguer plus facilement un visage d’un autre…