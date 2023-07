Êtes-vous obligé d’accepter la pose d’un compteur communicant ?

Charlotte Quevedo, porte-parole de RESA explique tout d’abord comment fonctionne la procédure de contact avec la clientèle en cas de changement de compteur : " Un premier courrier postal est envoyé. S’il n’y a pas de réponse, il y a ensuite trois appels téléphoniques possibles (jour/soirée/week-end). Si l’abonné ne répond toujours pas, nous envoyons alors un mail. C’est ce mail qu’ont reçu les personnes dont vous me parlez ".

Elle poursuit en confirmant une erreur d’envoi en mai dernier : " Nous avons en effet envoyé, par erreur, des mails à des personnes qui ne devaient pas urgemment changer de compteur. C’est une erreur. ". Malgré notre demande, RESA n’a pas communiqué le nombre de mails ainsi envoyés erronément.

" Mea culpa " donc de RESA. Mais voilà qui donne l’occasion de poser la question de l’obligation ou non de la pose d’un compteur communicant chez les particuliers. Et plus largement, y a-t-il vraiment une obligation de faire poser un compteur communicant si votre gestionnaire de réseau vous y invite ? Qu’en est-il en Région wallonne et en Région bruxelloise ?

Par ailleurs, en Wallonie, si vous possédez des panneaux photovoltaïques, votre compteur continuera-t-il à " tourner à l’envers " ? Vous êtes nombreux à vous poser ces questions.