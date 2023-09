Êtes-vous incollable sur la trilogue culte 'Le Parrain' ? Faites le test !

Classic Ciné fait sa rentrée en fanfare en vous offrant une des trilogies les plus acclamées de l'histoire du cinéma : The Godfather. Les trois films seront diffusés les mercredis 13, 20 et 27 septembre à 20h40 sur La Trois et Auvio. À cette occasion, testez vos connaissances sur l'œuvre culte de Francis Ford Coppola dans le quiz ci-dessous !