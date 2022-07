Êtes-vous dépendant au binge-watching ? Ces six critères permettent de reconnaître une réelle addiction

Mais comment une personne en vient-elle à tomber dans la dépendance ? À ce sujet, le professeur énumère trois études (portugaise, taïwanaise et américaine) qui convergent toutes vers les mêmes conclusions : plus une personne présente des symptômes d’anxiété et de dépression, plus elle a de chance de présenter un comportement addictif.

Conseils pour arrêter

Si vous estimez que votre consommation de séries est problématique, Mark Griffiths conseille tout d’abord de ne jamais interrompre son visionnage à la fin d’un épisode, mais bien en plein milieu. En effet, les scénarios sont écrits de sorte qu’ils se terminent toujours par un cliffhanger, sorte de coup de théâtre conçu pour donner envie au spectateur de connaître la suite de l’histoire. Le professeur suggère aussi de se fixer des limites de temps, tout en restant réaliste. "Souvenez-vous que la différence entre un plaisir sain et une dépendance, c’est que le premier enrichit votre vie, tandis que le second l’appauvrit", met-il en garde.

Enfin, si vous constatez que vos séries prennent définitivement le pas sur votre vie quotidienne, il peut être utile de se tourner vers un professionnel de la santé mentale. "La plupart des addictions sont en réalité symptomatiques de problèmes sous-jacents", signale-t-il.