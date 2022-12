Éteindre les illuminations de Noël dans les villes pour économiser l’énergie ? La mesure a un impact énergétique, mais surtout symbolique

OFF. Les illuminations de Noël ne restent pas allumées aussi longtemps que les autres années cet hiver en raison de la crise énergétique. Quatre heures en moins par jour pour Brussels by light en allumant à 17 heures plutôt qu’à 13 heures, trois heures en moins pour Liège en illuminant seulement de 16 heures à minuit.

"Cela permet une économie de 25%", peut-on lire dans le dossier de presse de Brussels by lights. Mais 25% de quelle consommation ? "Etant donné que toutes les décorations de Noël sont du LED, c’est une mesure plutôt symbolique, visible et facile mais les plus grosses dépenses d’énergie des communes sont ailleurs", analyse Frederic John. Il est cofondateur de D-carbonize, une start-up qui s’occupe de mesurer l’empreinte carbone des entreprises et de leur donner des pistes pour les réduire.

Et de prendre l’exemple des Champs Elysées dont les quatre kilomètres de guirlandes vont consommer un total 11.500 kWh sur toute la période de Noël, soit l’équivalent de la consommation d’un ménage parisien de deux personnes pendant un an. Est-ce beaucoup ou peu ? Et qu’en est-il de chez nous ?

En ce qui concerne la technologie, l’entreprise qui s’occupe des Champs Elysées est la même que celle qui fournit les illuminations dans une centaine de villes et communes en Belgique : Liège, Charleroi, Durbuy, La Louvière, Bastogne jusqu’à Hasselt, Grand, Anvers en passant par le sapin de la Grand-Place, c’est l’entreprise Blachère illumination. Et ils nous ont donné la puissance de chaque type d’illumination : avec les lampes LED, une traversée lumineuse (100 W) est en effet dix fois moindre que votre four à micro-onde (1000 W).

Mais là où votre micro-onde ne fonctionne que quelques minutes, les décorations de Noël, elles, restent allumées pendant plusieurs heures pendant toute la période. Nous avons donc calculé leur consommation sur une hypothèse de 8 heures d’illumination par jour pendant 42 jours (6 semaines). Appuyez sur chaque guirlande lumineuse pour l’allumer et savoir ce qu’elle consomme.