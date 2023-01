"Éteignez tout et la vie s'allume" de Marc Levy, une ode à l'intimité

Dans Déclic, l’invité n’est autre que Marc Levy qui nous parle de son dernier livre Eteignez tout et la vie s’allume.

Depuis plus de 20 ans, Marc Lévy enchaîne les succès avec notamment Et si c’était vrai, Une autre idée du bonheur ou encore Le crépuscule des fauves. Avec plus de 50 millions d’exemplaires vendus à travers le monde et des traductions dans 50 langues, l’auteur revient avec Eteignez tout et la vie s’allume.

Interrogé sur le sens du titre, Marc Levy explique :

Le thème du central du roman c’est le regard de l’autre et la façon dont on se voit soi-même dans le regard de l’autre. […] Je parle vraiment du regard intime, de la façon dont on se sent séduisant ou pas dans le regard de celui ou celle qu’on aime. […] Cette phrase est une ode au monde de l’intime et de l’intimité.

L’ouvrage nous raconte la rencontre inattendue entre Adèle et Jérémy sur le pont d’un bateau dont la destination reste floue. A leur arrivée, ceux-ci séjournent dans le même petit village. Ils entament alors une drôle de route qui doit emmener Adèle se recueillir auprès de son ancien amour, décédé depuis peu. La différence d’âge est assez marquante car Adèle a environ 20 ans de plus que Jérémy. Cette différence la renvoie à celle qu’elle avait elle-même avec Gianni, son ancien amant tout juste décédé. En effet miroir que Marc Levy a voulu mettre en place dans son roman car la différence d’âge masculin-féminin est banalisée alors que la situation inverse à tendance à choquer, ce que l’auteur trouve absurde.

Le rapport au temps prend aussi une place importante dans le récit. Quand Adèle a rencontré Gianni, c’était sur le pont d’un bateau, alors qu’elle était jeune et avec peu de moyens, une situation similaire à celle de Jérémy quand ils se sont rencontrés. Ces allers-retours dans le temps sont vraiment au cœur de l’histoire. De plus, Adèle est maitre-horloger, une profession qui lui fait poser beaucoup de questions. Elle voudrait avoir beaucoup plus d’emprise sur le temps, parfois l’accélérer ou le ralentir.

Interrogé sur son propre rapport au temps, Marc Levy admet essayer le plus possible d’être dans l’instant présent, ce qui selon lui ne veut pas dire "vivre dans l’insouciance du futur". "J’essaie d’attraper le bonheur non pas dans les souvenirs mais là où il se déroule." Il explique aussi que son expérience à la Croix-Rouge lui a ouvert les yeux sur la fragilité de la vie.

Entre Adèle et Jérémy, une complicité immédiate s’installe entre eux alors qu’ils ne se connaissent pas, au point de se dire des choses qu’ils n’ont jamais dites à personne. Selon Marc Levy, il y a une certaine facilité à se confier à des inconnus.

La rencontre avec un inconnu avec lequel il n’y a pas de prédestination au lendemain vous libère d’une certaine pudeur et vous pousse à dire plus que chose que vous ne diriez dans le cercle privé car dans ce cercle il y aura une mémoire de vos mots.

Eteignez tout et la vie s'allume est disponible chez Robert Lafond Versilio.