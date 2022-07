"Été solidaire" : un job d’étudiant au service de la collectivité

Chaque été en Wallonie, les communes sont encouragées à engager des étudiants de 15 à 21 ans dans le cadre de l’opération "Été solidaire". L’objectif ? Promouvoir la solidarité des jeunes à l’égard des citoyens par la réalisation de travaux d’utilité publique.

À Châtelet, ce sont 36 jeunes qui sont inscrits cette année. Certains doivent donner un coup de neuf à la cour de la garderie du quartier. D’autres sont invités à effectuer des travaux au sein d’une résidence pour personnes âgées. "C’est une expérience qui va me permettre de gagner un peu d’argent. C’est aussi une manière de me responsabiliser et aussi pour toucher un petit peu au monde du travail afin de me préparer pour la suite", confie Assia, une étudiante de 16 ans.