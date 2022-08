« Été solidaire », ou quand job d’été rime avec solidarité

Se faire de l’argent de poche tout en effectuant un travail porteur de sens, c’est l’idée d’" Eté solidaire ". Dans toute la Wallonie, 2.900 étudiants sont employés en tant que jobiste par le biais de cette opération de la Région wallonne. Un premier contact avec le monde du travail sous le signe de la solidarité !

Retour au début de l’été. Alors que les examens avaient pris fin quelques semaines (voire quelques jours) auparavant, plusieurs étudiants s’attelaient à donner un coup de neuf à la cour d’une garderie de Châtelet. Dans la commune, 36 jeunes étaient inscrits cet été pour travailler dans le cadre de l’opération " Eté solidaire ". Jusqu’à début août, ces néo-travailleurs se sont attaqués à différents projets au fil des semaines.

" Le premier projet est sur la Place Wilson auprès du Plan de Cohésion Sociale (PCS) ", expliquait alors Cédric Bachy, le chargé de communication du Plan de Cohésion Sociale de Châtelet, à Télésambre. " On nettoie la cour, le mur, on va aussi embellir les parterres de fleurs. Le deuxième projet se trouve au centre Communautaire de Bouffioulx qui appartient au CPAS. Là, il s’agira de réaménager le local qui sert pour l’insertion sociale. Et le troisième projet est pour le Logis Châtelettain et la Régie des Quartiers, ils devront embellir les immeubles. "