"Eté Solidaire": à Verviers, 18 jeunes entretiennent le cimetière principal

Olivier, 15 ans, s’est attaqué à une haie un peu hirsute : "c’est la première fois que je taille une haie, avoue-t-il, on m’a donné les consignes : d’abord tailler vers le haut, faire un petit dégradé et puis enlever le surplus." C’est une info affichée à l’école qui a séduit Olivier :" pour avoir un premier travail ; c’est mieux de tailler des haies plutôt que de rester chez soi à ne rien faire."

Un peu plus loin, Najwa, 16 ans, s’attelle à nettoyer un parterre : " je cherchais un job d’étudiant, du coup je suis allé au plan de prévention où on m’a dit que chaque été il y avait cette opération, j’ai envoyé mon e-mail et j’ai été reprise ; ça motive de travailler en groupe, quand on est ensemble, on ne voit pas le temps passer." Avis identique d’Ali : " très content car on s’amuse, en plus c’est payé à l’heure."