Été indien : le kayak retrouve ses adeptes cet automne, après un été trop sec

Le long de la Semois, de nombreux touristes hollandais sont venus profiter de leurs vacances d’automne en Belgique. Baas et sa famille viennent de Breda, aux Pays-Bas. "Il fait très bon, le soleil est là et cette activité nous plaît. C’est une première ! On s’attendait à croiser beaucoup de monde mais c’est assez calme."

Pour les habitants de la région aussi, c’est l’occasion de renouer avec un loisir délaissé pendant l’été. "En juillet, à cause de la chaleur, le niveau de la Semois était bien trop bas pour faire du kayak", se souvient Laura, habitante de Bohan. "Donc on en profite cet automne !"

Sur la journée, une trentaine de personnes ont pagayé ici sur la Semois. Soit cinq fois moins qu’en haute saison.