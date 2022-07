Été divert', le festival carolo qui célèbre la culture dans toute sa variété

Organisé par l’asbl Diverti’scènes depuis 2015, Été divert' festival est un projet original qui célèbre le divertissement sous toutes ses formes. Du théâtre, des expositions, de la danse, prennent place du 23 juillet au 20 août dans des lieux culturels emblématiques de la région de Charleroi : comme La Ruche Théâtre ou le Théâtre Poche.

Au programme cette année : vingt-deux spectacles et quatre soirées-concerts. Théâtre, stand-up, one man show, spectacle jeune public sauront ravir toutes les sensibilités. Amateurs comme professionnels, de Charleroi et des alentours se réunissent pour divertir les carolos durant la période estivale. Des ateliers sont également proposés, pour s’essayer au flamenco, ou s’immerger dans l’univers de Molière.