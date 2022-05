Été 85 : un film poignant sur le premier amour sur Tipik !

Été 85 retrace les débuts tumultueux du premier amour, propre à l’adolescence. Si de prime abord, la thématique parait “légère” laissant penser à un film à l’eau de rose il n’en reste pas moins un métrage profond qui aborde des sujets sociaux graves. Comme l’explique un article du journal français Les Inrockuptibles : "L'adolescence, le sentiment amoureux, la mort, la puissance de l'écriture cinématographique au cœur de l'un des meilleurs films du cinéaste. Un film entêtant comme une chanson de l'été".

En parlant de mélodie, last but not least, si vous êtes de la team nostalgique du rock made in 80’s, Été 85 devrait ravir vos oreilles. La musique du film reprend plusieurs chansons emblématiques dont In the Between Days (The Cure) et Sailing de Rod Stewart. Allez on vous remet un de ces morceaux cultes ci-dessous (oui, il donne grave envie d'être in love).