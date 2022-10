Eté 2022 : bilan de la sécheresse à l'Arboretum de Kalmthout

On les pensait plus résistants. Les hydrangéas macrophylla, serrata ou paniculata et les cultivars de ces espèces résistent moins bien à la sécheresse. Ils ont écourté leur floraison qui a séché tandis que les arbustes ont perdu leurs feuilles. Par contre, les Hydrangea quercifolia plantés au printemps eux ont bien résisté à la chaleur et au manque d'eau.