Etats-Unis : une octogénaire sauvée d’une prise d’otage grâce au jeu "Wordle"

Rapportée par la chaîne CBS, l’histoire de Denyse Holt fait froid dans le dos. Cette octogénaire résidant à Licolnwood, un village de la banlieue de Chicago aux Etats-Unis, affirme avoir été attaquée par un homme qui s’est introduit chez elle en la menaçant avec une paire de ciseaux. Pendant 17 longues heures, Denyse Holt vit un cauchemar.

Selon elle, son agresseur s'est introduit nu et couvert de sang chez elle. Il se serait blessé en entrant de force dans la maison en brisant la fenêtre. Assurant ne vouloir lui faire aucun mal, il force toutefois l'octogénaire à prendre une douche et un bain (habillée) en sa compagnie avant de la séquestrer dans une salle de bains située au sous-sol. Il déconnecte également le téléphone de Denyse et prend deux couteaux dans la cuisine, affirmant qu’il "aime bien ceux-là", avant de se balader dans la maison armé de ceux-ci.

Après des heures de calvaires, Denyse Holt s’en sort sans blessure physique, grâce à l’intervention des forces de l’ordre.