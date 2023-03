États-Unis : une jeune femme ouvre le feu dans une école primaire du Tenessee, faisant 6 morts

Une jeune femme, munie d'au moins deux fusils semi-automatiques et d'un pistolet, a ouvert le feu lundi matin dans une école primaire de Nashville, dans le sud des États-Unis, et a tué au moins trois enfants et trois adultes avant d'être abattue, a annoncé la police.

"La tireuse est une femme. Elle semble être adolescente", a déclaré Don Aaron de la police de Nashville, dans le Tennessee, lors d'une conférence de presse en précisant le bilan

Les pompiers annonçaient avoir pris en charge "plusieurs patients". Trois enfants sont décédés ainsi que trois adultes à la suite de tirs. "Trois élèves ont été mortellement blessés ainsi que trois adultes", mais il n'y a pas d'autres blessés, a précisé Don Aaron.

Plusieurs élus de l'État du Tennessee ont immédiatement fait part de leur émoi sur les réseaux sociaux. "Je suis dévasté et j'ai le cœur brisé face aux nouvelles tragiques de l'école Covenant", a ainsi tweeté le sénateur républicain Bill Hagerty.