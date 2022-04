Etats-Unis : un suspect arrêté après la fusillade qui a tué 6 personnes à Sacramento

"Nous ne savons pas si cette bagarre a réellement abouti à la fusillade. Nous sommes encore en train de passer en revue tous les détails actuellement", avait déclaré au Los Angeles Times un porte-parole de la police, Zachary Eaton, avant l'arrestation.

Il avait précisé que les enquêteurs recherchaient au moins deux tireurs, peut-être davantage.

La cheffe de la police de Sacramento, Kathy Lester, a raconté comment des agents en patrouille avaient été alertés par de nombreuses détonations et avaient découvert à leur arrivée une "foule" et de "multiples victimes de blessures par balles".

Sur place, les enquêteurs ont retrouvé "plus d'une centaine de douilles" et "au moins trois bâtiments et trois véhicules touchés par des tirs d'arme à feu", précise la police dans son communiqué.