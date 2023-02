Etats-Unis : un million de foyers privés d'électricité en raison d'une violente tempête

Une violente tempête hivernale a privé d'électricité environ un million de foyers et d'entreprises aux États-Unis. Les États du nord et du nord-ouest du pays ont été particulièrement touchés, ont rapporté les médias américains vendredi. Plusieurs lignes électriques ont été endommagées par la pluie, la tempête et les chutes d'arbres.

L'État du Michigan a été particulièrement touché, avec environ 717.000 clients toujours sans électricité, selon le site internet poweroutage.us. Un pompier y a également été tué par la chute d'une ligne électrique. Plusieurs États étaient sous le coup d'une alerte en raison des intempéries. Par exemple, dans certaines régions du Wyoming, il est tombé un mètre de neige, dans le Montana 80 centimètres. La chaîne de télévision CNN a parlé de "tempêtes hivernales brutales".