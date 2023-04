Etats-Unis : un juge fédéral interdit une pilule abortive dans tout le pays, le gouvernement Biden a une semaine pour faire appel

Le ministère américain de la Justice a annoncé vendredi qu’il allait faire appel de la suspension de l’autorisation de la mifépristone, une pilule utilisée pour les avortements médicamenteux, décidée par un juge fédéral conservateur.

Le gouvernement "est en profond désaccord avec la décision", a expliqué le ministre de la Justice Merrick Garland dans un communiqué. "Il fera appel […] et demandera un sursis en attendant", ajoute-t-il, en dénonçant cette décision qui "contrevient au jugement des experts de la FDA (Agence américaine des médicaments, ndlr), rendu il y a plus de 20 ans, selon lequel la mifépristone est sûre et efficace".

La décision du juge texan est "sans précédent" et "menace les droits des femmes", a aussi fustigé la vice-présidente américaine Kamala Harris, dans un communiqué.