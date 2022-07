Etats-Unis : un incendie menace les séquoias géants du parc de Yosemite

Un feu de forêt hors de contrôle depuis trois jours dans le parc de Yosemite, en Californie (ouest des Etats-Unis), menace désormais ses séquoias géants, a annoncé dimanche le parc naturel.

L'incendie, qui a atteint Mariposa Grove ("Le Bosquet du Papillon"), le secteur le plus prisé du parc car il contient des centaines de séquoias parmi les plus grands au monde, "s'étend actuellement sur 644 hectares et rien ne l'arrête", a déclaré le parc en soulignant que 360 pompiers étaient mobilisés.

L'une des équipes prépare le "Grizzly Giant" - le séquoia géant le plus célèbre et le plus spectaculaire du parc - à l'approche des flammes en l'arrosant en permanence.