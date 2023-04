États-Unis : un homme emprisonné en Géorgie "dévoré vivant par des punaises de lit"? Sa famille en est convaincue

Face à toutes ces questions et au choc des images, la famille de Lashawn Thompson et son avocat ont décidé de convoquer une conférence de presse cette semaine pour communiquer sur les zones d’ombre qui subsistent autour du décès du détenu. "La cellule dans laquelle il se trouvait n’était même pas adaptée pour un animal malade. C’est inexcusable et c’est déplorable", a affirmé Michael Harper, l’avocat de la famille, devant les journalistes.

Il a ajouté que le rapport du médecin légiste aurait indiqué une "grave infestation de punaises de lit" dans la cellule mais sans détecter de signe clair de traumatisme sur le corps de Lashawn Thompson. Or des photos présentées par la famille semblent indiquer le contraire. Officiellement, selon la famille, la cause de la mort serait "indéterminée".