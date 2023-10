États-Unis : un homme crée le piment le plus piquant du monde

Un homme de Caroline du Sud (USA) a battu un record en créant le piment le plus piquant de tous les temps.

Ed Currie, un habitant des États-Unis, est le créateur du Pepper X, déclaré le piment le plus fort du monde par le Guinness World Records le 9 octobre. C’est un habitué des piments puisqu’il détenait déjà le précédent record avec son invention, le California Reaper.

Vous l’aurez compris, on joue dans une autre gamme que celle du Tabasco ! En termes de comparaison, le Tabasco habanero est à 7000 à 8000 unités de Scoville, le Carolina Reaper à 1,64 million d’unités et le Pepper X à 2,69 millions d’unités. Vous voyez le délire ?

Récemment, une chips s’est vue interdite dans les écoles après le décès d’un ado de 14 ans suite au challenge TikTok poussant à en manger. Elle était si pimentée qu’on devait la prendre avec des gants de peur d’en mettre dans ses yeux. Elle était composée à base de Caroline Reaper…

Ed Currie ne s’est pas contenté de créer le piment le plus fort du monde, il l’a aussi goûté (à ses risques et périls). Il a raconté à ABC 7 que les effets l’avaient "laissé à l’agonie après avoir mangé un piment entier". Il continue : "J’ai ressenti la chaleur pendant trois heures et demie. Puis les crampes sont arrivées. Ces crampes sont horribles. J’ai été allongé à plat sur un mur de marbre pendant environ une heure sous la pluie, gémissant de douleur. "

Dans un communiqué de presse, il a été annoncé que les graines et les gousses de Pepper X ne seraient pas vendues et on comprend pourquoi…