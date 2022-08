Etats-Unis : un cactus géant bicentenaire arraché par de fortes pluies en Arizona

Le cactus Saguaro peut atteindre plus de 10 mètres et, gorgé d'eau, peser plus de deux tonnes. La plante, qui pousse entre les Etats-Unis et le Mexique, est devenue un symbole mythique de l'Ouest américain et particulièrement des paysages désertiques de l'Arizona.

"Heureusement, ce géant est tombé en dehors du sentier et restera là où il a atterri, fournissant habitat et nourriture à de nombreuses créatures pendant qu'il se décomposera", ont précisé Arizona State Parks.