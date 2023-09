Etats-Unis : un agent de police tue un homme à bout portant dans sa voiture

Un agent de police a tué un homme de 27 ans par balles dans sa voiture, selon des images de l’incident qui s’est produit au mois d’août, publiées vendredi par le parquet. Les images montrent le policier sortir de sa voiture, se déplacer jusqu’à celle du jeune homme et tirer à plusieurs reprises à bout portant à travers la vitre.

La police de Philadelphie avait initialement partagé d’autres informations à propos du déroulé de l’incident. Elle avait notamment indiqué que l’homme avait été abattu en dehors de sa voiture, après avoir poignardé l’agent de police. Selon les forces de l’ordre, la victime avait attiré leur attention avec des manœuvres de conduite imprudentes et les agents l’avaient alors suivie. Le policier qui a tiré s’est rendu vendredi. Il doit à présent répondre à des accusations, notamment d’homicide involontaire, a indiqué le parquet. Le procureur Larry Krasner affirme que les images parlent d’elles-mêmes et pourtant, l’avocat de l’agent a qualifié d’erronées les accusations portées contre son client. Après l’incident, le policier a immédiatement été suspendu. La violence policière meurtrière est de plus en plus fréquente aux États-Unis. La mort de George Floyd il y a trois ans en est devenue le symbole. En mai 2020, cet Afro-américain de 46 ans est décédé pendant une intervention policière brutale à Minneapolis. Des images vidéo montrent comment l’homme, non-armé, était retenu au sol pendant que l’agent de police Derek Chauvin maintenait son genou sur la nuque de George Floyd pendant de nombreuses minutes, alors qu’il indiquait ne plus pouvoir respirer. D’importantes manifestations contre la violence policière et le racisme ont vu le jour après cette affaire.