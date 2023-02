Etats-Unis : Tesla licencie des dizaines de travailleurs voulant se syndiquer

Apprenant l’intention du personnel de vouloir se syndiquer, Tesla a licencié des dizaines d’employés dans son usine de Buffalo aux Etats-Unis. Les travailleurs mis à la porte ont déposé plainte auprès de l’US National Labor Relations Board, une organisation qui veille à la bonne application du droit du travail.

Le personnel accuse le constructeur automobile de résilier illégalement des contrats de travail "en représailles à des activités syndicales et pour décourager la formation d’un syndicat". L’usine de Buffalo, dans l’État américain de New York, emploie plus de 800 personnes qui travaillent sur la technologie des véhicules à conduite autonome.

Selon les témoignages recueillis auprès des employés, Tesla surveillerait leur dynamique de frappe sur les claviers afin de mesurer la quantité de travail effectuée en une journée. Une surveillance "extrême" qui conduirait même certaines personnes à ne plus prendre de pauses toilettes. Dans ce contexte difficile, le personnel réclame une augmentation salariale.