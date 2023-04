États-Unis : tensions autour du retour des loups dans le Colorado

Aux États-Unis, un conflit oppose les protecteurs de loups et les agriculteurs. L’animal est réintroduit suite à un référendum au Colorado. Cependant, cela inquiète les éleveurs de bétails qui voient leurs bêtes se faire attaquer par ces prédateurs.

Dans cette région, les meutes de loups avaient disparu depuis les années 40. Sauf que depuis peu, un couple de loups rôde à nouveau avec sa progéniture. Pour défendre son troupeau de vache, Don Gittleson, un éleveur de la région, a enrôlé de bien curieux gardiens : "Si vous vous mettez derrière un âne, il peut vous donner un coup de sabot et viser une zone précise. Ils sont donc assez adroits et s’ils vous attrapent avec leur bouche, ils ont une bonne mâchoire aussi…". Des surveillants bien précieux depuis que Don a perdu une vache dévorée par un loup.

Un autre éleveur a perdu son chien tué, lui aussi, par un loup. Il est certain qu’ils iront plus loin encore : "Ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils n’attrapent un skieur de fond ici. Cela va se reproduire et ce sera un humain la prochaine fois" explique Greg Sykes.

Une militante écolo, Darlène Kobobel, ne peut entendre les arguments de ces agriculteurs : "Il y a toujours cette idée fausse que les loups chassent et attaquent les gens, ça vient des mythes du petit chaperon rouge et de toutes ces histoires d’horreur qui font du loup ce grand méchant loup".

La directrice d’un parc animalier est convaincue que les loups sont des prédateurs bien utiles pour réguler la faune. D'ailleurs, pour bon nombre d’Américains, ils incarnent la nature sauvage et font partie du patrimoine.