États-Unis : tempête Hilary, séisme… La Californie en proie au déchaînement des éléments naturels

Des pluies diluviennes se sont abattues dimanche en Californie touchée par la tempête tropicale Hilary, menaçant le sud-ouest des États-Unis avec le risque de crues éclair potentiellement mortelles après son passage au Mexique qui a fait un mort. Un tremblement de terre de magnitude 5,1 est de surcroît survenu près de la ville d’Ojai, dans le sud de la Californie, mais aucun dommage ni victime n’a été signalé dans l’immédiat.

Même rétrogradée d’ouragan à tempête tropicale, Hilary est restée dangereuse avec des vents de 95 km/h qui ont balayé dimanche après-midi la péninsule de Basse-Californie au Mexique, d’après le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis. La tempête, très rare pour le sud de la Californie, se déplaçait au rythme soutenu de 37 km/h, a ajouté le Centre.

Dimanche soir, le NHC a mis en garde contre une "quantité potentiellement historique de précipitations" qui devrait "provoquer localement des crues éclair catastrophiques susceptibles de menacer des vies" dans certaines parties de l’État jusqu’à lundi matin.

Le département des Parcs nationaux a annoncé de son côté que le parc national de la Vallée de la mort était fermé en raison de "conditions d’inondation dangereuses". L’Agence fédérale américaine pour les situations de crise (Fema) a déployé ses équipes dans les régions que doit traverser Hilary. Le gouverneur de la Californie Gavin Newsom a déclaré l’état d’urgence dans la plus grande partie de la région méridionale de l’État.

D’éventuelles tornades pourraient se former par ailleurs dans le sud-est de la Californie, l’ouest de l’Arizona, le sud du Nevada et l’extrême sud-ouest de l’Utah, a-t-il ajouté. Au Mexique, Hilary a fait un mort et endommagé des infrastructures au sud de la péninsule de la Basse-Californie.