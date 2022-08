États-Unis : Salman Rushdie placé sous respirateur artificiel, après avoir été agressé à New York

Salman Rushdie, auteur des "Versets sataniques" et cible depuis plus de 30 ans d’une fatwa de l’Iran, a été placé sous respirateur artificiel après avoir été poignardé vendredi au cou et à l’abdomen. L'agresseur, un homme de 24 ans, a été arrêté.

"Les nouvelles ne sont pas bonnes", a déclaré vendredi soir au New York Times l’agent de l’écrivain britannique de 75 ans, Andrew Wylie. "Salman va probablement perdre un œil ; les nerfs de son bras ont été sectionnés et il a été poignardé au niveau du foie", a détaillé M. Wylie.