Etats-Unis : réputé plante du changement climatique, le sorgho décimé par la sécheresse.

Sur la dernière décennie, les surfaces dédiées au sorgho stagnent, selon l'USDA. Aussi appelé milo, il est souvent utilisé comme culture de rotation, après le maïs.

Essentiellement plante fourragère ou destinée à la production de l'éthanol, le sorgho est de plus en plus prisé des consommateurs, notamment parce qu'il ne contient pas de gluten et n'est pas génétiquement modifié, contrairement au maïs américain.

Adam York invite à ne pas tirer de conclusions basées sur l'année écoulée. "Le sorgho a un bel avenir", assure-t-il. "Et nous espérons voir les agriculteurs cultiver de plus en plus le sorgho, (...) en particulier parce qu'il économise les ressources en eau."