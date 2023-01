Etats-Unis : républicains et démocrates s’empoignent face au risque de défaut sur la dette

"L’impossibilité de répondre aux obligations de l’Etat causerait des dégâts irréparables à l’économie américaine et aux moyens d’existence de tous les Américains ainsi qu’à la finance mondiale", insiste Mme Yellen.

Mais la majorité républicaine à la Chambre des représentants pourrait jouer la montre sur le sujet, pour tenter de forcer les démocrates à revenir sur certaines dépenses votées avant son installation.

"Les dépenses sont hors de contrôle, il n’y a eu aucune supervision et on ne peut pas continuer ainsi, a déclaré à la presse M. McCarthy. Nous devons changer la manière dont nous dépensons inconsidérément l’argent dans ce pays et nous allons nous assurer que c’est ce qui va se passer."

La Maison Blanche a de son côté appelé le Congrès à relever le plafond de la dette du pays, prévenant d’ores et déjà qu’elle n’avait pas l’intention de négocier avec la majorité républicaine pour obtenir un vote sur le sujet.

Les démocrates accusent les républicains de vouloir rogner dans toute une série de dépenses, telles que l’assurance santé, notamment des retraités, ainsi que l’aide alimentaire aux plus pauvres.